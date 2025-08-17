Turista disperso da giovedì nel savonese, ricerche con droni e unità cinofile

Dalla giornata di giovedì 14 agosto non si hanno più notizie di un cittadino francese, uscito in escursione nella zona di Castelbianco (SV). La segnalazione è giunta in questa domenica 17 agosto attorno alle ore 12, ai Carabinieri della Compagnia di Alassio, che hanno informato la Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Savona.

A seguito della comunicazione, i Vigili del Fuoco hanno attivato il protocollo di ricerca persone disperse. Sul posto è stato allestito il Posto di Comando Avanzato / UCL (Unità di Crisi Locale). Vari enti sono impegnati nelle operazioni di ricerca tra i quali: la squadra dei Vigili del Fuoco di Albenga, le Unità cinofile dei vigili del fuoco, il Nucleo SAPR (droni) provenienti dai Comandi VVF di Arezzo, Pistoia e Siena, l'elicottero Drago da Genova, SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana, il Soccorso Alpino – Stazione di Pieve di Teco, le squadre di volontari di Protezione Civile, i carabinieri della Compagnia di Alassio, che proseguono negli accertamenti di competenza.

Inoltre è stato richiesto alla Sala Operativa Centro Aviazione dei Vigili del Fuoco (SOCAV) l’intervento dell’elicottero Drago 153 del reparto volo di Varese, dotato del sistema Dedalo per la ricerca di persone disperse. La decisione è stata presa dopo il rinvenimento di una possibile traccia riconducibile al disperso. Le operazioni di ricerca proseguono con il coordinamento del Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco.

