Coppa Italia, D'Angelo carica lo Spezia: "Vogliamo battere la Sampdoria"

"I ragazzi sono vogliosi di giocare questa gara che sarà la prima ufficiale dell’anno. La cosa importante è cercare di portare a casa risultato e passaggio del turno". Così il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo prima della sfida di lunedì tardo pomeriggio al Picco contro la Sampdoria. Match che segna l'inizio ufficiale della stagione. Primocanale in diretta dalle 20 lunedì per seguire il finale e il post partita del match.

"Già il fatto che si tratti di una gara ufficiale è diverso, dobbiamo avere grandi motivazioni perché sarà una partita bella da giocare e importante - Abbiamo fatto una preparazione più specifica, siamo a un discreto livello, ma ci concentreremo sul campionato. La Sampdoria è una squadra che ha ancora tanti calciatori forti e la passata stagione non conta, inoltre saranno pronti al riscatto dopo una annata difficile".

