Strage di Crans Montana, oggi il funerale di Emanuele Galeppini

Genova si prepara a dare l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il 16enne promessa del golf italiano tragicamente scomparso nell'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana, in Svizzera. Il funerale si terrà oggi, 8 gennaio, in forma strettamente privata nella parrocchia di Sant'Antonio in Boccadasse alle 11.30. La notizia delle esequie, organizzate dalla società funebre del Comune di Genova, Asef, è stata autorizzata dai genitori di Emanuele.

L'incendio in Svizzera e la decisione della famigia sulla salma

La salma del giovane è arrivata a Genova alcuni giorni fa, accolta nella cappella dei Cappuccini dell'ospedale San Martino, dove è stata benedetta dall'arcivescovo Marco Tasca in un momento di profonda commozione. Ieri il rosario riservato ai familiari e a pochi intimi. Emanuele, talento del golf rapallino e membro delle nazionali giovanili, era in vacanza in Svizzera con amici quando è divampato il rogo che ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Oggi si sono svolti i funerali delle altre vittime italiane in diverse città, tra lacrime e minuti di silenzio osservati in molte scuole. La comunità golfistica ligure e nazionale piange un ragazzo descritto come solare e determinato, che aveva già brillato in tornei internazionali. Le indagini svizzere puntano su candele scintillanti su bottiglie di vino come possibile causa dell'incendio.

I genitori di Emanuele nei giorni scorsi hanno parlato tramite il loro legale, Alessandro Vaccaro, perché vogliono capire "come è morto Emanuele". "I genitori sono stati giorni con l'angoscia di immaginare di non poter neppure vedere il corpo del figlio perché ustionato e invece il suo corpo non mostrava alcun segno, era perfettamente integro. Non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio - ha detto Vaccaro a Primocanale -. Perché hanno fatto fare l'esame del Dna allora? Ad oggi non sappiamo se il corpo è stato trovato dentro il locale, se era fuori, se è morto per il gas. Abbiamo chiesto alla autorità svizzere spiegazioni e di disporre l'autopsia ma non ci hanno risposto".

Possibile esposto alla Procura di Roma

Dalle prime informazioni, ci sarebbe anche la possibilità che venga presentato un esposto alla Procura di Roma, competente su reati commessi da o contro cittadini italiani all'estero. Gli stessi magistrati romani, nei giorni scorsi, avevano ventilato l'ipotesi dell'apertura di un fascicolo una volta terminate le procedure di identificazione di tutte le vittime.

La bara della vittima genovese Emanuele Galeppini