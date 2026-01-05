Tragedia di Crans Montana, la salma di Emanuele Galeppini è arrivata a Genova

Un silenzio assordante avvolge la cappella della Chiesa dei Cappuccini all'interno dell'ospedale San Martino. È qui che alle 15.40 è arrivato il feretro di Emanuele Galeppini, il quasi diciassettenne genovese strappato alla vita dal rogo di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana. Il carro funebre, partito da Milano Linate intorno alle 13.50 dopo l'atterraggio del volo di Stato dalla Svizzera, ha fatto il suo ingresso nel complesso ospedaliero intorno alle 15.40. Emanuele, promettente giovane golfista nato all'ombra della Lanterna e residente da anni a Dubai con la famiglia per il lavoro del padre nel settore shipping, torna finalmente nella sua città d'origine. Domani il rosario alle 18.30 nella cappella del San Martino.

Il cordoglio delle autorità

Ad accogliere la salma, in un'atmosfera di profonda commozione e compostezza, sono il prefetto Cinzia Torraco, la sindaca Silvia Salis. L'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha benedetto la bara, presenti i dirigenti di Asef, l'azienda comunale dei servizi funebri. In viaggio da Linate a Genova il presidente Marco Bucci e l'assessore Giacomo Giampedrone, che hanno accompagnato il feretro in un gesto di vicinanza alla famiglia. La cappella, sobria e raccolta, diventa il luogo del primo, intimo addio. Accanto ai genitori, la mamma Beatrice e il papà Edoardo, il fratellino, gli zii, la famiglia tutta, provata dal dolore e dal viaggio dalla Svizzera, hanno osservato in silenzio, avvolti da un lutto che Genova condivide interamente: dal mondo del golf, dove il ragazzo era una stella nascente, al Genoa, la sua squadra del cuore, che si è unita al cordoglio. Non si sa ancora se la famiglia abbia autorizzato un funerale pubblico, né quando potrebbe celebrarsi. In queste ore, la città si ferma in un abbraccio collettivo intorno a un ragazzo che aveva tutta la vita davanti, portato via troppo presto da una tragedia che continua a scuotere l'Italia intera. A parlare per la famiglia è stato lo zio Sebastiano che ha chiesto ai giornalisti di rispettare il loro dolore.

Mercoledì un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. "In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.