Cronaca

Torna alla homepage

Schianto tra moto nel savonese: due feriti, uno grave

42 secondi di lettura
di Andrea Popolano
Foto d'archivio

Grave incidente lungo la strada che collega Toirano con Bardineto nel savonese. Per cause ancora in fase di accertamento due moto si sono scontrate. Violento l'impatto e la conseguente caduta. Il bilancio è di due ragazzi feriti, uno grave. 

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ex discoteca Domina. Sul posto immediato l'intervento del personale saniario che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polstrada.

Visto la situazione per velocizzare i soccorsi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che ha portato il più grave dei feriti in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'altro ragazzo coinvolto ha riportato ferite limitate ed è stato accompagnato anche lui al Santa Corona di in codice giallo. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Una moto distrutta a terra
Sabato 18 Ottobre 2025

Incidente moto Ospedaletti, trasferito al San Martino il 70enne gravemente ferito

E' stato trasferito in elicottero al San Martino di Genova per il ricovero nel reparto maxillo-facciale del Policlinico l'uomo di circa 70 anni protagonista di un incidente in moto avvenuto ieri intorno alle 12 a Ospedaletti in corso Regina Margherita. L'uomo ha perso il controllo del mezzo e nella
Lunedì 13 Ottobre 2025

Ubriaco in moto urta un cordolo e si schianta contro un palo: è grave

È successo in piazza Giusti, a San Fruttuoso
Domenica 07 Settembre 2025

Schianto in moto nello spezzino: morti due giovani di 18 e 19 anni

Tragedia nel pomeriggio a Follo nello spezzino. Per cause ancora in fase di accertamento una moto con due giovani a bordo è uscita fuori strada andando a sbattere contro il muro di una casa. Il bilancio è di due morti: si tratta di una ragazza di 18 anni e di un ragazzo di 19.  L'incidente è avvenu

TAGS