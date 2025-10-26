Schianto tra moto nel savonese: due feriti, uno grave

Foto d'archivio

Grave incidente lungo la strada che collega Toirano con Bardineto nel savonese. Per cause ancora in fase di accertamento due moto si sono scontrate. Violento l'impatto e la conseguente caduta. Il bilancio è di due ragazzi feriti, uno grave.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ex discoteca Domina. Sul posto immediato l'intervento del personale saniario che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polstrada.

Visto la situazione per velocizzare i soccorsi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che ha portato il più grave dei feriti in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'altro ragazzo coinvolto ha riportato ferite limitate ed è stato accompagnato anche lui al Santa Corona di in codice giallo.

