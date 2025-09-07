Cronaca

Schianto in moto nello spezzino: morti due giovani di 18 e 19 anni

di a.pop.

Tragedia nel pomeriggio a Follo nello spezzino. Per cause ancora in fase di accertamento una moto con due giovani a bordo è uscita fuori strada andando a sbattere contro il muro di una casa. Il bilancio è di due morti: si tratta di una ragazza di 18 anni e di un ragazzo di 19. 

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 all'altezza del bivio di Bastremoli. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale sanitario giunto con l'automedica, la croce rossa di Follo e la pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Visto le gravi condizioni era stato richiesto anche l'intervento da parte dell'elicottero. Ma per i due giovani non c'è stato nulla da fare. I medici hanno tentato a lungo di rianimarli.

Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.    

