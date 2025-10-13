Ubriaco in moto urta un cordolo e si schianta contro un palo: è grave

Ha perso il controllo della sua moto dopo aver colpito il cordolo della corsia riservata agli autobus. Così un uomo di 48 anni è finito al pronto soccorso in codice rosso. È successo intorno alle 22:30 in piazza Giusti, a San Fruttuoso.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo abbia urtato il bordo rialzato che separa le corsie del traffico ordinario da quella dedicata ad autobus e taxi: a quel punto si sarebbe schiantato contro uno dei pali presenti sulla strada.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: il 48enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al San Martino per un importante trauma cranico. Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe stato ubriaco, ma a confermarlo saranno i test effettuati poi all'ospedale.

Intervenuta anche una pattuglia della sezione infortunistica della polizia locale che ha effettuato i rilievi dell'incidente. La dinamica sarebbe comunque stata confermata dalla telecamera presente nella piazza.

