Incidente moto Ospedaletti, trasferito al San Martino il 70enne gravemente ferito

di Redazione
Una moto distrutta a terraL'incidente è avvenuto venerdì

E' stato trasferito in elicottero al San Martino di Genova per il ricovero nel reparto maxillo-facciale del Policlinico l'uomo di circa 70 anni protagonista di un incidente in moto avvenuto ieri intorno alle 12 a Ospedaletti in corso Regina Margherita. L'uomo ha perso il controllo del mezzo e nella caduta il 70enne ha riportato un grave trauma facciale dovuto all’impatto con un ostacolo fisso.

Schianto in moto, gravissimo un settantenne

Dal Santa Corona al San Martino

Il 70enne è stato subito soccorso dal personale sanitario, intubato e poi, con l'intervento dell'elisoccorso, è stato portato al Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni. Nelle ore successive al ricovero e vista la complessità e delicatezza delle sue condizioni, la decisione del trasferimento a Genova.

