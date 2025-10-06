Cronaca

Si fingono militari Usa e chiedono aiuti per i bimbi siriani: anziana derubata di 450mila euro

di redazione

I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Santa Margherita ligure, dopo una complessa indagine hanno denunciato 15 persone di origine nigeriana per truffa in concorso ai danni di persona anziana. E' stato infatti accertato che i 15 hanno raggirato l'anziana, appartenente a una nota associazione benefica, informandola dell'opportunità di partecipare a importanti opere in favore dei bambini siriani vittime della guerra civile.

I presunti truffatori, in concorso tra loro, nel periodo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023, si sono finti ufficiali dell'esercito americano di stanza in Siria riuscendo ad appropriarsi di circa 450 mila euro depositandoli su conti correnti di noti istituti bancari online. All'esito delle indagini, per tutti i soggetti è stata disposta la citazione diretta a giudizio da parte della Procura di Genova.

