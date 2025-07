Anziana sventa la truffa del finto carabiniere: malvivente arrestato

Con una telefonata al figlio, un’anziana ha trasformato una crudele truffa del finto carabiniere in un trionfo della giustizia, portando all’arresto dei malviventi.

Tecnica del finto incidente

I carabinieri della stazione di Recco hanno 'beccato' in flagranza di reato un 34enne italiano per una truffa ai danni di un’anziana signora con la tecnica del “finto maresciallo dei carabinieri”. La vittima è stata chiamata al telefono cellulare da un call center da cui un sedicente maresciallo dell’Arma spiegava all’anziana che si sarebbe recato presso la sua abitazione per riscuotere settemila euro per pagare un bravo avvocato in seguito a un incidente stradale del figlio.

Il servizio mirato dei carabinieri

Ma la signora è riuscita a interloquire con il figlio il quale allertava il comandante della locale stazione carabinieri che organizzava un mirato e immediato servizio ponendo i propri i militari nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima. Una volta giunto sul posto unitamente a una complice, il soggetto si introduceva nell’abitazione dell’anziana e riscuoteva effettivamente quanto pattuito; una volta fuori dall’abitazione veniva però bloccato dai militari e tratto in arresto in flagranza di reato. La refurtiva, composta da €3000 in contanti in banconote da €50 e un orologio del valore di €4000, veniva recuperata e immediatamente restituita alla vittima. L’arrestato è stato portato nel carcere Genova Marassi in attesa di convalida.

