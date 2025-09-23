Si finge un tecnico del gas e ruba tutti i gioielli a un ottantenne: truffa a Sestri Ponente

Truffa ai danni di una ottantenne nella giornata di ieri nel quartiere di Sestri Ponente a Genova dove un ladro si è spacciato per un tecnico del gas.

L'uomo ha conquistato la fiducia dell'anziano per poi truffarlo

Conquistata la fiducia dell'anziano, il delinquente è entrato nell'abitazione con la scusa di controllare i caloriferi: a quel punto ha convinto l'ottantenne a consegnargli tutti i gioielli, così da proteggerli da un ipotetico danneggiamento. Poco dopo, il falso tecnico è sparito con un bottino ancora non quantificato.

La polizia, subito intervenuta sul posto, ora indaga sulla truffa.

