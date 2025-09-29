Tamponamento in corso Europa, scooterista di 17 anni all'ospedale

Tamponamento in corso Europa a Genova. Nel primo pomeriggio una ragazza di diciassette anni alla guida di uno scooter è stata portata al pronto soccorso dopo un incidente con un'auto. E' successo intorno alle 13.30 di lunedì 29 settembre: sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'automedica Golf 3. La giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Aggressione dopo il secondo incidente nella stessa giornata

Un altro tamponamento, seguito da un'aggressione, è avvenuto questa mattina in corso Europa, all'incrocio con via Timavo in direzione centro. Nello schianto sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter, ma dall'incidente è scaturita la violenza. I conducenti, dopo un alterco sono venuti alle mani: una volante della polizia di passaggio è intervenuta e ha diviso gli automobilisti.

Sul posto anche un'ambulanza della Croce Verde di Quarto. Secondo le prime informazioni, il più giovane avrebbe colpito l’altro con schiaffi e pugni. La vittima è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook