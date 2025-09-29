Cronaca

Incidente sul lavoro, cede una grata: operaio cade per otto metri

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e gli operatori del nucleo per la sicurezza degli ambienti di lavoro di Asl3
di Aurora Bottino

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio in un cantiere di corso Perrone, a Cornigliano, dove un operaio è precipitato da un'altezza di otto metri dopo che una grata ha ceduto.

I soccorsi 

Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza e l'automedica Golf 2. Il lavoratore, di circa 30 anni, cosciente all'arrivo dei soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e gli operatori del nucleo per la sicurezza degli ambienti di lavoro di Asl3.

