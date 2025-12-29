Cronaca

Ghiaccio in strada a Struppa, al via la salatura delle strade

29 secondi di lettura
di Au. B.

Un calo delle temperature che a Genova si è fatto sentire, soprattutto nella zona di Struppa, in Valbisagno. Questa mattina infatti una raffica di segnalazioni ha spinto la polizia locale a recarsi in zona per appurare la presenza di ghiaccio, creato nella notte a causa del mix tra freddo e umidità. 

Appurato il pericolo per pedoni e automobilisti, è stata avviata la salatura delle strade per via di Creto, ponte Nicholas Green, via Pedullà e via Struppa. Proprio l'anno scorso le stesse condizioni metereologiche avevano causato un filotto di incidenti, che avevano principalmente coinvolto motociclisti, feriti e trasportati al pronto soccorso.

