Ghiaccio in strada a Struppa, al via la salatura delle strade

Un calo delle temperature che a Genova si è fatto sentire, soprattutto nella zona di Struppa, in Valbisagno. Questa mattina infatti una raffica di segnalazioni ha spinto la polizia locale a recarsi in zona per appurare la presenza di ghiaccio, creato nella notte a causa del mix tra freddo e umidità.

Appurato il pericolo per pedoni e automobilisti, è stata avviata la salatura delle strade per via di Creto, ponte Nicholas Green, via Pedullà e via Struppa. Proprio l'anno scorso le stesse condizioni metereologiche avevano causato un filotto di incidenti, che avevano principalmente coinvolto motociclisti, feriti e trasportati al pronto soccorso.