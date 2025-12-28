Gasperini: “Per me il Genoa è casa. Bravo De Rossi, ha portato coraggio”

“Affrontiamo un Genoa che adesso ha una posizione di classifica difficile, ma recentemente ha ottenuto buoni risultati. Ad esempio, nell’ultimo turno ha tenuto testa all’Atalanta nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Per vincere noi dovremo raschiare il barile”.

Gian Piero Gasperini tiene alta l’attenzione della sua Roma in un momento particolarmente delicato della stagione: “Abbiamo diversi giocatori indisponibili e, in più, cominciamo un ciclo intensissimo, dove andremo a disputare nove partite in un mese. Il mercato? Preferisco elogiare questi ragazzi davvero bravi a portarci così in alto piuttosto che parlare di altro. La Roma non ha niente da invidiare a nessuno”.

Mercato di gennaio, a proposito: “Tutte le componenti ne saranno inevitabilmente condizionate. Un mese è troppo, nelle prossime settimane si parlerà più di mercato che delle partite: una situazione che a noi allenatori non può piacere”.

"In rossoblù otto anni bellissimi"

Il Genoa. Gasperini apre a un sorriso: “Per me è casa. In due periodi diversi ho vissuto complessivamente otto anni bellissimi. E’ una bella piazza per fare calcio, con una tifoseria molto appassionata. De Rossi ha portato tante cose, principalmente direi il coraggio: non è poco, anzi, è tantissimo. Ha conquistato buoni risultati, ha ottimi giocatori e giovani interessanti”.

Mercato: Frendrup e Pisilli

Mercato, naturalmente. Gasperini dribbla la voce che vorrebbe Frendrup in giallorosso, da subito. Mentre su Pisilli e sull’ipotesi di un percorso inverso precisa: “E’ un giovane molto interessante, in prospettiva ma anche nell’immediato. Direi che in questo momento non è proponibile un suo allontanamento nel mercato di gennaio”.