Sport

Torna alla homepage

Gasperini: “Per me il Genoa è casa. Bravo De Rossi, ha portato coraggio”

La vigilia in casa Roma: “A Genova ho vissuto otto anni bellissimi. Per vincere dovremo raschiare il barile. Pisilli? In questo momento non è proponibile una sua partenza a gennaio”
1 minuto e 24 secondi di lettura
di Carlo Danani

“Affrontiamo un Genoa che adesso ha una posizione di classifica difficile, ma recentemente ha ottenuto buoni risultati. Ad esempio, nell’ultimo turno ha tenuto testa all’Atalanta nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Per vincere noi dovremo raschiare il barile”.

Gian Piero Gasperini tiene alta l’attenzione della sua Roma in un momento particolarmente delicato della stagione: “Abbiamo diversi giocatori indisponibili e, in più, cominciamo un ciclo intensissimo, dove andremo a disputare nove partite in un mese. Il mercato? Preferisco elogiare questi ragazzi davvero bravi a portarci così in alto piuttosto che parlare di altro. La Roma non ha niente da invidiare a nessuno”.

Mercato di gennaio, a proposito: “Tutte le componenti ne saranno inevitabilmente condizionate. Un mese è troppo, nelle prossime settimane si parlerà più di mercato che delle partite: una situazione che a noi allenatori non può piacere”.

"In rossoblù otto anni bellissimi"

Il Genoa. Gasperini apre a un sorriso: “Per me è casa. In due periodi diversi ho vissuto complessivamente otto anni bellissimi. E’ una bella piazza per fare calcio, con una tifoseria molto appassionata. De Rossi ha portato tante cose, principalmente direi il coraggio: non è poco, anzi, è tantissimo. Ha conquistato buoni risultati, ha ottimi giocatori e giovani interessanti”.

Mercato: Frendrup e Pisilli

Mercato, naturalmente. Gasperini dribbla la voce che vorrebbe Frendrup in giallorosso, da subito. Mentre su Pisilli e sull’ipotesi di un percorso inverso precisa: “E’ un giovane molto interessante, in prospettiva ma anche nell’immediato. Direi che in questo momento non è proponibile un suo allontanamento nel mercato di gennaio”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 27 Dicembre 2025

De Rossi alla prova dell'Olimpico: “A Roma il mio Genoa senza timore”

La vigilia unica di DDR: per la prima volta sfiderà quei colori che hanno scandito la sua vita sportiva: “Se facciamo gol? Certo che esulto, ma col rispetto che devo alla gente romanista”
Venerdì 26 Dicembre 2025

Gasperini poi Gilardino: il Genoa pronto a sfidare il suo passato più vincente

La prossima sarà la settimana dell’amarcord: lunedì contro la Roma e sabato di fronte al Pisa gli incroci con due tecnici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossoblù

TAGS