Domenica di code per raggiungere il Porto Antico e l'Acquario

Un pomeriggio con lunghe code in centro a Genova per raggiungere il Porto Antico prima e per lasciare l'area dopo. Intenso lavoro da parte degli agenti della polizia locale che hanno cercato di limitare i disagi al traffico.

In molti in questi giorni di feste e approfittando della bella giornata di sole hanno deciso di fare un giro in centro. Code e rallentamenti segnalati all'altezza dell'Acquario, in tutta la zona di accesso al Porto Antico compreso via Gramsci.

Pomeriggio di code anche lungo le autostrade liguri per i tanti che si sono messi in viaggio. Anche in questo caso per gran parte del pomeriggio coda sulla A10 tra Bordighera e il Confine di Stato. Code registrare a tratti anche nel savonese. Per un incidente si sono formati fino a 2km di coda intorno alle 19 tra Masone e Ovada in direzione Nord. Mentre per lavori a metà pomeriggio cosa tra Busalla e Bolzaneto per la presenza di un cantiere.