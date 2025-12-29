Tenta di rubare due smartwatch al supermercato, arrestato

È stato fermato e arrestato un uomo di 39 anni colto in flagrante mentre tentava di rubare due smartwatch e una cuffia wireless in un supermercato.

È successo all'Esselunga di San Benigno, dove l'uomo, italiano di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato da uno dei commessi mentre cercava di trafugare la merce. A quel punto è stato richiesto l'intervento della polizia che ha arrestato il 39enne.