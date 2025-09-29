Incidente sul ponte San Giorgio: chiuso per un'ora il bivio, fino a 10 chilometri di coda

Traffico e lunghe code sul ponte San Giorgio, sulla A10 Genova-Savona dove questa mattina un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro il guardrail all'altezza della curva che porta verso Genova Ovest.

I soccorsi

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica: la donna alla guida, una cinquantenne, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Chiuso l'allacciamento verso Genova

Presenti anche gli agenti della polizia stradale. A causa del veicolo, rimasto fermo nell'unica corsia disponibile, il traffico cammina a passo d'uomo. In attesa della sua rimozione, l'allacciamento è stato chiuso in direzione Genova. Al momento si registrano dieci chilometri di coda tra Pegli e il bivio dell'A10 con la A7.

