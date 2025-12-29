È il giorno dei manager della sanità ligure. Poi la nomina dei nuovi assessori

Alessio Piana, Claudia Morich, Alessandro Bozzano

È oggi il giorno della presentazione di Monica Calamai e Marco Damonte Prioli, i due super manager che guideranno la nuova macro Asl introdotta con la riforma regionale della sanità.

MONICA CALAMAI - Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Monica Calamai vanta un’esperienza consolidata nella direzione di grandi aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie: è diventata direttrice sanitaria a 37 anni e direttrice generale a 42 anni e, la più giovane, ad , in Italia. È stata direttrice generale, tra le altre, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e dell’Azienda USL di Ferrara, oltre ad aver ricoperto incarichi di vertice in Regione Toscana. È professore a contratto all’Università di Ferrara (Corso di laurea in Medicina e Chirurgia) e docente al master di Comunicazione a Parma e al master in management all’Università di Palermo. Fondatrice e coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità, è esperta di organizzazione dei sistemi sanitari e di reti ospedaliere complesse.



MARCO DAMONTE PRIOLI - Manager con una lunga esperienza nella direzione strategica delle aziende sanitarie, Marco Damonte Prioli ha ricoperto numerosi incarichi apicali nel Servizio sanitario pubblico: è stato direttore generale di ASL 1 e successivamente di ASL 2, ricoprendo infine l’incarico di direttore generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino. Nel corso della sua carriera ha maturato consolidate competenze nella programmazione dei servizi territoriali, nell’integrazione ospedale–territorio e nel governo delle risorse umane e finanziarie.

Ecco i direttori delle aree sociosanitarie liguri

Al centro del nuovo modello di governance, si configura la nascita dell’Azienda Tutela Salute Liguria, che coordinerà l’assistenza territoriale articolata in cinque aree, oltre all’area Liguria Salute. Nasce anche il nuovo IRCSS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, che integrerà il Policlinico San Martino, il Galliera e l’ospedale Villa Scassi, per rafforzare l’alta specializzazione, ottimizzare l’attività chirurgica e ridurre le liste d’attesa.

È stata inoltre raggiunta intensa con Monsignor Marco Tasca per la direzione dell’ospedale Galliera, che rientrerà nell’IRCSS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, la nomina sarà approvata nella giunta del prossimo 29 dicembre.



Ecco i nomi dei nuovi direttori di area:

• Asl 1: Marino Anfosso

• Asl 2: Monica Cirone

• Asl 3: Ivan Mazzoleni

• Asl 4: Maria Elena Secchi

• Asl 5: Paolo Cavagnaro

• Liguria Salute: Giancarlo Bizzarri

Il direttore di plesso dell’Ospedale Policlinico San Martino è Bruna Rebagliati, il direttore di plesso dell’Ospedale Villa Scassi è Paolo Petralia.

Possibile annuncio dei due nuovi assessori di Marco Bucci

Il risiko delle nomine dei nuovi assessori è finalmente risolto. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci è pronto a tirare le somme, mandando in soffitta l'ultimo atto di una partita tutt'altro che semplice.

L'incontro che ha sbrogliato la matassa

A discutere di nomine settimana scorsa, insieme a Bucci, Carlo e Roberto Bagnasco con Scajola, il referente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli insieme all'onorevole e coordinatore regionale Matteo Rosso, il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi e il coordinatore regionale di Noi Moderati Ilaria Cavo, con lei anche il responsabile organizzativo di Nm Alessandro Colucci. Sul piatto della trattativa, l'ex manager, avrebbe messo il nome della super dirigente Claudia Morich, che gestirebbe il bilancio della Regione, e quello di Alessio Piana, attualmente consigliere delegato allo Sviluppo economico. Il profilo di Morich, nonostante sia considerato da tutti di grande caratura, ha innescato tensioni e frizioni. Mentre lo scacchiere sembrava comporsi, fonti dell'ultima ora questa mattina raccontavano di un possibile cambio di programma: invece di due assessori in più, si vociferava di un'unica nomina. Ipotesi che è quasi subito tramontata, anche per il ruolo avuto dal Carroccio, che ha spinto da subito su Alessio Piana.

Un consigliere delegato per la lista civica

La scelta dei nuovi assessori aveva alterato gli equilibri all'interno della maggioranza, con i consiglieri di Vince Liguria-Noi Moderati e di Orgoglio Liguria Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano che chiedevano più spazio, pena la fuoriuscita dai gruppi e l'ingresso nel Gruppo Misto. Il picco di maggiore tensione è stato raggiunto durante la discussione del bilancio di settimana scorsa, con l'intervento finale di Lupi, che avrebbe bloccato la decisione di Bozzano e Boitano, proprio perché il presidente Bucci è un consigliere eletto di Vince Liguria-Noi Moderati. La buriana sembra essere passata, soprattutto dopo le ultime decisioni assunte da Bucci. Le liste civiche infatti, hanno chiesto da subito più spazio, anche in giunta. Voci di corridoio però, raccontano di un Boitano ancora sugli scudi per l'ingresso del leghista Sandro Garibaldi, primo dei non eletti, che subentrerebbe al dimissionario Piana (pronto a essere nominato assessore ndr). Tra Boitano e Garibaldi a prevalere è la competizione sul territorio del Tigullio, con una guerra all'ultimo voto in vista delle prossime corse elettorali. Lo scacchiere delle nomine, invece, sarebbe quindi così composto: Claudia Morich assessore al Bilancio, Alessio Piana assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Bozzano consigliere delegato alla Cultura. Per l'ex totiano si profila quindi un ruolo di maggior respiro rispetto a quello attuale di consigliere regionale.