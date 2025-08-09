Cronaca

Moto contro auto, doppio incidente in A12 tra Genova Nervi ed Est: 4 feriti

di Andrea Popolano

Doppio incidente poco dopo le 11 sulla A12 nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi. 

Tamponamento in galleria

Un primo incidente si è verificato in direzione Genova con tre moto che hanno tamponato un veicolo all'interno della galleria Pianetti. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale, anche il personale sanitario per i primi soccorsi ai feriti.

In tutto quattro i motociclisti coinvolti, tre i feriti. Due sono stati trasportati all'ospedale Galliera in codice giallo, un altro al San Martino sempre in codice giallo mentre l'autista dell'auto ha rifiutato il trasporto all'ospedale. Per permettere le operazioni il tratto interessato è stato temporaneamente bloccato al traffico e si sono formati fino a 9 km di coda tra Rapallo e Genova Est. 

Incidente verso Livorno

Più o meno alla stessa ora si è verificato un altro incidente ma questa volta in direzione opposta, tra Genova Est e Genova Nervi. Anche in questo caso un motociclista ha tamponato un'auto. L'uomo ha riportato ferite a una gamba. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito. Si tratta di un 33enne trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino. Illeso l'automobilista. Sul tratto in direzione Livorno si sono formati fino a 8 km di coda. Intorno alle 13,30 il traffico è tornato regolare in entrambi i sensi di marcia, prima infatti è stato necessario far defluire i km di coda accumulati. Sono intervenute la Squadra emergenza 827 e la Croce Gialla.

Altri disagi per gli automobilisti 

Incidenti non solo in autostrada in questo sabato mattina anche lungo la sp77 a Lumarzo. In questo casi si è trattato di un incidente autonomo che ha visto coinvolta un'auto con a bordo una donna che nell'incidente ha riportato dei traumi al torace. Soccorsa dal personale della croce verde è stata trasferita all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo.

