In questo martedì 6 gennaio sono previsti dei lavori urgenti a Genova da parte di Iren per riparare una condotta idrica in Valpolcevera. Per questo motivo dalle 8 alle 18 è sospesa l'erogazione dell'acqua nelle vie: Val Sugana, Isocorte, Ottonelli, delle Fonderie Grondona, Baracchino, Giuseppe Gallo, Semini, alla Stazione di San Quirico, Romairone, Passo Baracchino, viottolo Botte e vie limitrofe alle suddette informa la polizia locale di Genova.
Lavori urgenti in Valpolcevera per riparare riparare una condotta, ecco dove mancherà l'acqua
