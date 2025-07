A7, incidente tra tre mezzi pesanti a Bolzaneto: coda verso Genova

Ennesimo incidente lungo le autostrade della Liguria. Poco dopo le 8 tre mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Genova sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto sulla A7 all'altezza di Bolzaneto. Il bilancio è di due feriti in modo non grave, si tratta di due dei camionisti dei mezzi coinvolti. Il terzo è rimasto illeso.

Sul tratto si sono formati fino a 5 km di code. Per chi è diretto verso Genova è consigliato uscire a Genova Bolzaneto. Pesanti le ripercussioni lungo la viabilità ordinaria in Val Polcevera.

Per circa un'ora entrambe le corsie della carreggiata in direzione Genova sono rimaste bloccate. Alle 9 è stata riaperta la corsia di sorpasso.

