Genoa, si ferma Ekuban: rientrerà a febbraio. Coperta corta per De Rossi

Tegola per il Genoa: Caleb Ekuban torna in infermeria. Salterà senz’altro tutte le residue partite in calendario in gennaio, quelle contro Milan, Cagliari, Parma e Bologna, nella speranza di poterlo riavere quantomeno all’inizio del prossimo mese. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per l’attaccante titolare negli incontri in dicembre con Atalanta e Roma e sempre in campo consecutivamente nelle ultime otto gare di campionato. A sottolinearne l’importanza per il gruppo e la fiducia dell’allenatore nei suoi confronti.

Una perdita pesante per De Rossi, che vede ridursi drasticamente le rotazioni nel reparto avanzato. Accanto all’ormai insostituibile Vitinha restano così solo Colombo ed Ekhator.

Per Ekuban in questo campionato 16 presenze, 519 minuti giocati, un assist e un gol, quello che a metà settembre a Como ha fruttato un rocambolesco pareggio conquistato in extremis.

In recupero Gronbaek e Messias, da valutare Otoa

In vista della partita di giovedì al Meazza (ore 20.45, arbitra Mariani), De Rossi potrebbe recuperare Gronbaek e Messias. Da valutare le condizioni di Otoa, alle prese con un leggero infortunio dopo la partita di sabato.