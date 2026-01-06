Sicurezza sui mezzi Amt, Piccardo (Ugl): "Le misure stanno funzionando"

Da inizio a novembre gli agenti della polizia locale hanno iniziato a salire a bordo di alcune linee Amt di Genova durante gli orari notturni. Misura richiesta dai sindacati dopo i diversi casi di violenza e tensione che hanno riguardato i bus soprattutto negli orari notturni. Dopo circa due mesi la misura sembra aver portato i suoi effetti.

Roberto Piccardo, segretario provinciale Ugl traccia il bilancio che al momento è positivo: "Adesso c'è stato un riscontro sul campo, gli agenti ci sono, ci hanno detto che il protocollo andrà visionato e che potrebbe subire delle modifiche. Noi abbiamo chiesto che quello che è stato fatto in questo periodo prosegua con continuità e che non resti una meteora, ci hanno assicurato che ci saranno delle modifiche ma che comunque sarà sempre in essere, quindi siamo soddisfatti, comunque è un inizio".

Agenti della polizia locale in questo periodo sono saliti a bordo dei bus per dei 'giri' nell'orario notturno in alcune tratte. Nello specifico si tratta delle percorrenze che riguardano alcune zone della città come via Gramsci (con particolare attenzione all'altezza della zona Darsena), Dinegro, Fanti D’Italia, piazza Principe e piazza Montano a Sampierdarena.

Uno degli ultimi casi di violenza risale all'estate quando un verificatore è stato prima insultato e poi afferrato al collo da un passeggero sprovvisto di biglietto. Il fatto è accaduto un mercoledì sera intorno alle 22 a bordo del bus della linea 1 all'altezza di Multedo. Ma la cronaca giornaliera racconta di diversi episodi che hanno visto momenti di tensione all'interno dei bus cittadini. Con le nuove misure adottate dall'autunno però, segnalano i sindacati, le situazioni di criticità sono diminuite.