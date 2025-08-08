E' savonese l'autista del camion responsabile del tragico scontro sulla A1

Anche se da tempo residente a Cuneo, è nato a Savona Fabio Mistò, il 58enne autista del camion che lunedì scorso ha travolto sulla A1, tra Arezzo e Valdarno piombando su una coda di veicoli fermi, un altro camion, una roulotte ma soprattutto un'ambulanza su cui viaggiavano due operatori, Gianni Trappolini di 56 anni e Giulia Santoni di 23 oltre al paziente, il settantacinquenne Fabio Lovari, tutti deceduti sul colpo. L'uomo, che lavora per una ditta di autotrasporti umbra e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze per la frattura del bacino riportata nel corso dell'incidente, è indagato per omicidio stradale plurimo.

Spunta un video dove ascolta musica e si distrae durante la guida

E' emerso anche un video di alcuni secondi pubblicato dallo stesso Mistò sul suo canale Youtube che lo mostra lo stesso giorno, circa un quarto d'ora prima dell'impatto fatale, mentre ascolta musica nella cabina di guida abbassando la testa più volte e distogliendo lo sguardo verso il basso. Non è ancora chiaro se questo video sia stato pubblicato in diretta o caricato successivamente, né se sia stato effettivamente registrato dall'uomo in quel momento, non rappresentando dunque una prova che stesse filmando o postando contenuti quando ha travolto l'ambulanza.

