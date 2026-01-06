Cronaca

Torna alla homepage

Nave umanitaria Solidaire in arrivo alla Spezia: a bordo 33 migranti

La nave ong arriverà nel primo pomeriggio di martedì 6 gennaio
49 secondi di lettura
di F. Ser

È atteso nel primo pomeriggio di questo martedì 6 gennaio, l'attracco della nave umanitaria 'Solidaire' nel porto della Spezia. Il viceprefetto vicario della Spezia Francesco Paolo Ramunni ha approntato le misure organizzative per l'accoglienza della nave nel porto.

Alla riunione hanno partecipato l’Assessore alla Protezione Civile e l’Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria di Porto, la Dirigente dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera della Spezia, il Vice Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Direttore del Servizio 118, i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portale del Mar Ligure Orientale, di “La Spezia Container Terminal”, della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italiana della Spezia.

I passeggeri a bordo

A bordo dell'imbarcazione stanno viaggiando 33 migranti, di cui 7 minori non accompagnati: i passeggeri provengono da diversi paesi, tra cui Sudan, Guinea-Bissau, Somalia e Senegal. L’accoglienza verrà disposta secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS