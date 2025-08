La Spezia, sfregia con un coltellino il volto della compagna poi rischia il linciaggio

Prima una violenta lite in piazza, poi lui ha tirato fuori un coltellino e ha colpito al volto la donna quindi si è dato alla fuga ma è stato presto bloccato da alcune persone che hanno assistito alla scena e lì colpito con calci e pugni. Nel mentre altre persone presenti in quel momento hanno prestato i primi soccorsi alla donna nel mentre caduta a terra con una copiosa perdita di sangue dal volto.

Il fatto è accaduto in piazza Brin domenica sera alla Spezia. L'aggressore è un cinquantenne marocchino mentre la compagna è un'italiana di circa 40 anni. L'uomo ha provato a colpire la donna tre volte con il coltellino ma solo l'ultimo ha ferito la donna.

Il personale sanitario intervenuto sul posto ha prestato le prime cure alla donna che è stata in seguito trasferita in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Anche l'aggressore è stato portato in ospedale per le ferite riportate durante il tentativo di linciaggio subito da chi lo ha bloccato.

Sul luogo della violenza sono intervenuti anche gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e avviare le indagini del caso. Acquisite anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

.