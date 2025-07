Notte di violenza a Genova, quattro aggressioni in poche ore. Accoltellamento a Noli

Notte di violenza per le strade di Genova dove quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale. Nel Savonese, a Noli, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato.

Il primo intervento è stato nel Centro Storico, dove è intervenuta una ambulanza della Croce Verde Genovese per un uomo ferito dopo una aggressione avvenuta in vico Largo. La vittima, raggiunta dai soccorritori, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Erano le 3:30.

Intorno alle 4:15 l'allarme è scattato a Bolzaneto, in Val Polcevera, per una rissa. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Azzurra di Fegino: due persone sono state medicate sul posto.

Dal Centro Storico al Levante fino alla Val Polcevera

Mezz'ora dopo una nuova violenza è stata registrata questa volta ad Albaro. Oltre ai soccorritori della Croce Gialla in corso Italia sono arrivate anche le pattuglie della polizia. Un giovane di circa 20 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

La serata di violenza si è conclusa qualche minuto prima delle 5 del mattino, quando l'allarme è scattato nel quartiere di Sampierdarena. Soccorso nell'omonima via un uomo di 29 anni con contusioni e traumi è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Giovane accoltellato a Noli, Savona

Notte di interventi per intossicazioni etiliche e violenza anche nel Savonese, dove intorno alle 4 un giovane di 25 anni è stato accoltellato in piazza Giovanni Pascoli. Il ragazzo è stato trovato dai soccorritori con diverse ferite da arma da taglio all'addome.

Sul posto una ambulanza della Croce Bianca di Noli, l'automedica e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

