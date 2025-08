Contrabbando doganale, Finanza di Genova sequestra yacht da 240 mila euro

La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato ha sequestrato uno yacht a motore del valore di 240 mila euro all’interno di un cantiere di Genova Sestri Ponente. Il bene di lusso è stato individuato durante l’attività di censimento delle imbarcazioni battenti bandiera estera presente nel territorio doganale comunitario. L'imbarcazione infatti, della lunghezza di 18 metri e battente bandiera delle Bermuda, risulta essere stato portato in Italia senza la necessaria documentazione e il pagamento dei relativi dazi.

Secondo le prime indagini effettuate lo yacht, alato dal 2019, sembrava essere di proprietà di una società con sede nelle Bermuda, ma dopo ulteriori e mirati approfondimenti è risultato di uso esclusivo di un soggetto di nazionalità inglese e residente in Svizzera. Dalle verifiche sulla documentazione acquisita e dalla consultazione delle banche dati la Finanza ha riscontrato e dimostrato che fossero stati ampiamente superati i “termini di appuramento” di 18 mesi, a quel punto si è concretizzato il reato di contrabbando aggravato per omessa dichiarazione e di evasione dell’iva all’importazione per importo di euro pari a oltre 58 mila euro.

Il sequestro effettuato dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 e dalla Sezione Operativa della Stazione Navale della Guardia di finanza di Genova è il risultato di una complessa indagine intrapresa nel novembre 2024.

