"Bravata" a Genova, avvistato uomo a piedi in Sopraelevata

Una immagine d'archivio della strada Aldo Moro dall'alto di Terrazza Colombo

Erano le ore 5 circa di domenica mattina, la prima di agosto, quando sono arrivate le prime segnalazioni da parte degli automobilisti di passaggio: un uomo - di cui non sono note le generalità - ha imboccato la Strada Aldo Moro, la Sopraelevata. Ma non era a bordo né di un motociclo né di una vettura a quattro ruote: ha deciso infatti di percorrerla sulle sue gambe, forse per una bravata o forse perché non conosce la città.

Dalla Foce a ponente: le segnalazioni

L'uomo ha percorso una piccola parte della Sopraelevata a partire dalla Foce, dunque dal suo inizio a levante, in direzione ponente: percorsa la prima rampa di accesso e poca strada è poi tornato indietro. La segnalazione di allerta con il consiglio per gli automobilisti di prestare attenzione, arrivata dalla Polizia locale all'alba, alle 5.10 circa, è rientrata dopo pochi minuti: alle 5.20 infatti il pedone non era più in strada.

Cani, cinghiali e monopattini

Solo nella giornata di sabato era invece un cane che, intimorito per un botto, era scappato sulla Aldo Moro ed era stato salvato dalla stradale dopo l'avvistamento da parte di due giovani. E se i pedoni che ogni tanto, per errore o per una bravata, decidono di percorrere la Sopraelevata a piedi sono ormai molti nelle cronache, negli anni non sono mancate anche presenze più curiose: come il cinghiale avvistato un anno fa, o la serie di persone che provano a percorrerla in monopattino. L'ultimo a fine luglio, con il rischio, visto il divieto, di una multa fino a 400 euro.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook