Nuova follia in strada a Genova, in monopattino sulla Sopraelevata

Foto di Monica Hotellier Boccardo da Facebook

Sta facendo il giro dei social la foto di un uomo sul monopattino in Sopraelevata. Oltre ai mezzi pesanti, alle biciclette si aggiunge anche un uomo in monopattino. Non è certo la prima volta: episodi simili erano già stati segnalati da cittadini sbalorditi in diverse occasioni.

Multe fino a 400 euro

Ricordiamo però che sulla strada Aldo Moro non è permessa la circolazione di pedoni, biciclette, monopattini, mezzi pesanti e veicoli a braccia. I trasgressori rischiano una sanzione fino ai 400 euro, a cui si possono aggiungere multe relative a eventuale manomissione (ad esempio monopattino truccato) e anche quelle su uso del caschetto, giubbino o per guida pericolosa da 50 a 200 euro.

Con il monopattino in autostrada

Solo a fine maggio un altro video ha fatto il giro del web dopo che un uomo è stato visto, sempre a bordo di un monopattino, sull'autostrada A7, all'altezza di Bolzaneto. L'uomo aveva imboccato l'autostrada a Bolzaneto ed è poi uscito a Genova ovest. È successo nel pomeriggio di sabato 17 maggio. La “bravata” è documentata dal video che Primocanale ha avuto e che testimonia il fatto.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook