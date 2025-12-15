L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 15 dicembre 2025

21 - Terrazza Incontra il subcommissario Carlo De Simone: dubbi, costi e problemi del tunnel subportuale

13 - Calcio e Pepe

14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: sottoscrizione dell'intesa tra Filse e Rete Fidi per la promozione di garanzie su prestiti rimborsabili in favore delle imprese, a valere sulle misure del Pr Fesr Liguria 2021-2027.

13 - Genova. Terrazza Colombo in piazza Dante. Terrazza Incontra il subcommissario Carlo De Simone: dubbi, costi e problemi del tunnel subportuale

12,30 - Genova. Palazzo Tursi, sala buvettina, via Garibaldi: presentazione del bando per contributi a fondo perduto per sostenere micro e piccole imprese del territorio 'Zac-Zena Active citizens Municipi'.

11,30 - Genova. Piazza Marinelle. Presentazione del restyling complessivo di piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo (Macellari).

11 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: presentazione dei calendari e dei bugiardini 2026 dedicati ai parchi naturali regionali.

9 - La Spezia. Porto. Arrivo nave ong 'Sea Watch 5' con a bordo 69 migranti. Lo sbarco è previsto nella mattinata.

