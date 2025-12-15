Attualità

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 15 dicembre 2025

di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9 - La Spezia. Porto.  Arrivo nave ong 'Sea Watch 5' con a bordo 69 migranti. Lo sbarco è previsto nella mattinata.

10,30 - Savona. Fortezza del Priamar, sala della Sibilla, corso Giuseppe Mazzini. Prima edizione degli Stati generali della polizia locale.   

10,45 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi. Il comandante dell'esercito della Liguria Col. Edmondo Dotoli presenta il calendario dell'esercito 2026.

11 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: presentazione dei calendari e dei bugiardini 2026 dedicati ai parchi naturali regionali. 

11,30 - Genova. Piazza Marinelle. Presentazione del restyling complessivo di piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo (Macellari).

11,45 - Genova. Istituto Gaslini, porta d'entrata padiglione 20, Largo Paolo Tolentino. Sopralluogo nel cantiere del "Nuovo Gaslini" per un aggiornamento dei lavori del padiglione Zero, a quasi un anno dalla posa della prima pietra del nuovo monoblocco.

12,30 - Genova. Palazzo Tursi, sala buvettina, via Garibaldi: presentazione del bando per contributi a fondo perduto per sostenere micro e piccole imprese del territorio 'Zac-Zena Active citizens Municipi'.

13 - Genova. Terrazza Colombo in piazza Dante. Terrazza Incontra il subcommissario Carlo De Simone: dubbi, costi e problemi del tunnel subportuale

14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: sottoscrizione dell'intesa tra Filse e Rete Fidi per la promozione di garanzie su prestiti rimborsabili in favore delle imprese, a valere sulle misure del Pr Fesr Liguria 2021-2027.  

17 - Genova. Regione, sala Cristoforo Colombo, via Fieschi: presentazione al pubblico della piattaforma Centro Studi Colombiano digitale, realizzata da Fondazione Casa America Ets grazie al sostegno finanziario dell'Unione europea-Next Generation Eu-Pnrr Tocc (Ministero della Cultura). 

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Carlo Ambruosi, direttore SC urologia Asl 3 - calcoli alle vie urinarie

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28'

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,20 - Approfondimento

22,30 - Ti Ricordi? 

