L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 15 dicembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
9 - La Spezia. Porto. Arrivo nave ong 'Sea Watch 5' con a bordo 69 migranti. Lo sbarco è previsto nella mattinata.
10,30 - Savona. Fortezza del Priamar, sala della Sibilla, corso Giuseppe Mazzini. Prima edizione degli Stati generali della polizia locale.
10,45 - Genova. Palazzo Tursi, salone di Rappresentanza, via Garibaldi. Il comandante dell'esercito della Liguria Col. Edmondo Dotoli presenta il calendario dell'esercito 2026.
11 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: presentazione dei calendari e dei bugiardini 2026 dedicati ai parchi naturali regionali.
11,30 - Genova. Piazza Marinelle. Presentazione del restyling complessivo di piazza delle Marinelle, piazza delle Monachette e piazza Tenedo (Macellari).
11,45 - Genova. Istituto Gaslini, porta d'entrata padiglione 20, Largo Paolo Tolentino. Sopralluogo nel cantiere del "Nuovo Gaslini" per un aggiornamento dei lavori del padiglione Zero, a quasi un anno dalla posa della prima pietra del nuovo monoblocco.
12,30 - Genova. Palazzo Tursi, sala buvettina, via Garibaldi: presentazione del bando per contributi a fondo perduto per sostenere micro e piccole imprese del territorio 'Zac-Zena Active citizens Municipi'.
13 - Genova. Terrazza Colombo in piazza Dante. Terrazza Incontra il subcommissario Carlo De Simone: dubbi, costi e problemi del tunnel subportuale
14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari: sottoscrizione dell'intesa tra Filse e Rete Fidi per la promozione di garanzie su prestiti rimborsabili in favore delle imprese, a valere sulle misure del Pr Fesr Liguria 2021-2027.
17 - Genova. Regione, sala Cristoforo Colombo, via Fieschi: presentazione al pubblico della piattaforma Centro Studi Colombiano digitale, realizzata da Fondazione Casa America Ets grazie al sostegno finanziario dell'Unione europea-Next Generation Eu-Pnrr Tocc (Ministero della Cultura).
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Il film della settimana
9,30 - Il medico risponde con Carlo Ambruosi, direttore SC urologia Asl 3 - calcoli alle vie urinarie
10 - Al servizio del pubblico
12,30 - Newsroom 28'
13 - Calcio e Pepe
18 - Primogiornale
18,20 - Approfondimento
21 - Terrazza Incontra il subcommissario Carlo De Simone: dubbi, costi e problemi del tunnel subportuale
22,30 - Ti Ricordi?
