Genoa, chi sono i sette in scadenza di contratto. Il rischio parametro zero

Morten Thorsby in scadenza a giugno (foto Genoa Cfc)

Conto alla rovescia, e grande attesa, per il mercato di gennaio: si parte venerdì 2, per concludere la sessione esattamente un mese dopo. In parallelo, col passare delle settimane ecco un altro tema sempre più caldo: quello dei giocatori in scadenza di contratto nel giugno del 2026, che da Capodanno saranno liberi di accordarsi con altri club.

Quale la situazione al Genoa? Quali e quanti sono i tesserati di proprietà del club rossoblù in profumo di svincolo a metà del prossimo anno?

Sono in sette, tutti accomunati dalla scadenza tra poco più di sei mesi ma ognuno in una posizione diversa dagli altri.

Chi rischia di diventare un parametro zero

Scorrendo la lista, il primo nome che balza all’occhio è quello di Aaron Martin. L’esterno sinistro è davvero a rischio parametro zero? I dialoghi tra le parti vanno avanti da tempo, il clima sembra sereno e costruttivo in direzione prolungamento. Pare comunque che nell’accordo sia presente un’opzione di rinnovo a vantaggio del Genoa, che scatterebbe in caso di determinate condizioni legate alle presenze del giocatore. Considerato che lo spagnolo è tornato titolare pressochè inamovibile, le conclusioni sono facilmente deducibili. Sullo sfondo rimane l’interesse di diversi suoi estimatori, a cominciare dalla Lazio. Anche per questo, da qualsiasi parte si guardi la questione, gennaio diventa un mese decisivo.

Altro nome di spicco è quello di Morten Thorsby. Il norvegese è uomo prezioso nello spogliatoio e centrocampista importante nello scacchiere di De Rossi. Qui i rumors sono molto più contenuti: evidentemente le parti stanno definendo le rispettive strategie. Ma senza fretta.

A giugno il Genoa rischia di dire addio a due bandiere: Stefano Sabelli e Caleb Ekuban. Anche in questi casi, la situazione sembra coincidere con quella di Thorsby, almeno da parte del club. A Villa Rostan ci sarà ancora l’intenzione di prolungare queste storie finora belle, felici e ricche di pagine stupende?

Discorso a parte è quello che riguarda Junior Messias, a cui l’accordo è stato rinnovato nella scorsa estate. Quando fu ufficializzata la notizia del prolungamento, nel comunicato il club parlò di “nuove condizioni contrattuali”. Facilmente intuibile un ridimensionamento a livello economico. E nella prossima estate?

Chiudono la lista Nicola Leali e Daniele Sommariva. Posizioni diversissime. Con Sommariva, come in ogni finale di campionato, ci si siederà serenamente al tavolo per verificare se ci saranno le condizioni per proseguire insieme. Con Leali, discorso diverso. Il portiere soprattutto di recente è finito nell’occhio della critica. In più, continuano a rincorrersi voci sull’arrivo di un nuovo portiere già da gennaio. Insomma, situazione totalmente fluida. Al momento, la soluzione più probabile potrebbe essere quella di un rinnovo annuale, con compiti di dodicesimo per la prossima stagione, anche perché i rapporti tra le parti sono sempre stati costruttivi. Nel caso, andrebbe bene a Nicola restare al Grifone senza più maglia di titolare?