Bilancio regionale, la maggioranza: "Economia in salute". Opposizione: "Esclusi i più deboli"

L'aula del consiglio regionale della Liguria

Il dibattito sul bilancio di previsione 2026-2028 ammonta a oltre 7 miliardi di euro, la discussione è entrata nel vivo in consiglio regionale con una tre giorni che si concluderà il prossimo giovedì 18 dicembre. La parte più rilevante, ribadita dal centrodestra, è destinata alla sanità.

Un "bilancio in equilibrio"

"Questo è un dato molto importante, una Regione che registra un aumento degli investimenti in sanità e riesce a ripianarli con risorse proprie, dimostra di essere una Regione in buona salute - commenta il presidente della Commissione Bilancio e consigliere regionale di Vince Liguria-Noi Moderati Alessandro Bozzano -. Si tratta di un bilancio in equilibrio e questo è un elemento di fondamentale importanza e che tiene conto delle innovazioni con la politica e l'amministrazione ligure stanno portando avanti a partire dal supporto alle normative sulla riforma sanitaria, finalizzate a costruire una governance stabile e capace di sostenere il futuro piano sociosanitario, che ha come obiettivo primario il benessere dei liguri".

Non solo sanità

Secondo la maggioranza, che sia una manovra positiva, lo dimostra il fatto che, come tutte le regioni a statuto ordinario, si contribuisce al bilancio dello Stato e Regione Liguria lo fa con altri 38 milioni di euro, cifra che ha "coperto senza problemi". Oltre la sanità un'altra scelta di potenziamento dell'azione regionale sul territorio è rappresentata dall'aumento di circa 6 milioni di euro del fondo strategico regionale. "Si tratta di un'altra innovazione importante che rappresenta anch'essa una precisa scelta politica, è la costituzione di un'agenzia unica per il trasporto regionale e locale - ha incalzato Bozzano -. Essa diversamente che in passato porterà ad un accentramento delle funzioni in materia di trasporti. Una scelta di cui si è ampiamente discusso e che è stata condivisa con le associazioni sindacali".

"Bucci alias Wolf" di Pulp Fiction

Per le opposizioni non c'è stata attenzione né agli anziani né ai giovani, in una riforma che non guarda alle persone più in difficoltà. Per il centrosinistra manca il fulcro, nella riforma, definita 'spolpata'. "Io l'ho detto il presidente Bucci sembra Mister Wolf in Pulp Fiction, il risolutore, venuto qua come risolutore dei problemi - commenta il capogruppo del Pd Armando Sanna -. A un anno dal suo insediamento oggi non ci sono politiche per la casa, non ci sono politiche in questo momento per il sistema sanitario che è sempre più al collasso. Non ci sono politiche per il trasporto pubblico perché anticipare i soldi, non vuol dire investire sul trasporto pubblico e noi per quello abbiamo inserito tante emendamenti". La minoranza infatti presenterà numerosi emendamenti che andranno a correttivo, dal loro punto di vista, della manovra di bilancio. "Ci preoccupa perché non abbiamo visto una visione e noi soprattutto non vediamo oggi una crescita della nostra regione, tra le nostre proposte asili nido gratis perché dobbiamo essere vicino alle famiglie, il momento di ascolto è fondamentale e va portato in quest'aula con atti dirigenziali e di giunta concreti e chiari" ha chiosato Sanna.