Ruba la borsa a un'anziana e poi fugge nella galleria ferroviaria, arrestato

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Levanto in flagranza di reato con l'accusa di furto con destrezza. Dopo essere stato sorpreso presso la stazione ferroviaria di Bonassola mentre stava rubando la borsetta a una pensionata del luogo, ha iniziato a correre all'interno delle gallerie ferroviarie in direzione Levanto dove è stato raggiunto, poco dopo, da una pattuglia dell'Arma.

Per evitare rischi per la sicurezza, grazie all'intervento della Polfer, nel frattempo era stato interrotto il traffico ferroviario. L'arrestato, un 32enne di origine tunisina, è comparso questa mattina di fronte ai giudici del tribunale della Spezia che lo hanno condannato a una reclusione di 3 anni e quattro mesi. È stato inoltre identificato e denunciato in stato di libertà un 40enne, anche lui di origine tunisina e domiciliato nel torinese, fermato insieme all'arrestato e trovato in possesso di un martelletto frangivetro rubato su un treno regionale.