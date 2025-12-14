Terrazza Incontra Carlo De Simone: dubbi, costi e problemi del tunnel subportuale

Il Tunnel subportuale di Genova torna al centro del dibattito pubblico. Un’infrastruttura indennizzo alla città per il crollo del Morandi, pensata per alleggerire il traffico urbano e migliorare i collegamenti tra il porto e la viabilità cittadina, ma che solleva interrogativi sempre più pressanti su tempi, costi e impatti sul territorio.

Lunedì sera alle 21 e on demand alle 13.45, Primocanale dedicherà al tema una nuova puntata di Terrazza Colombo. Ospite della trasmissione sarà il sub commissario dell’opera, Carlo De Simone, chiamato a fare il punto su uno dei cantieri più discussi degli ultimi anni. A fare gli onori di casa sarà il presidente Maurizio Rossi, che introdurrà l’argomento partendo da una serie di problematiche già emerse e destinate a crescere con l’avanzare del progetto.

Nel corso del confronto, i giornalisti della redazione di Primocanale incalzeranno De Simone su questioni cruciali: i tempi di realizzazione, i costi che continuano ad aumentare e l’apertura dei cantieri nella delicata zona della Foce. Proprio questo quartiere rischia di pagare il prezzo più alto, con anni di lavori che potrebbero tradursi in polvere, rumore, limitazioni alla viabilità e disagi quotidiani per residenti e attività commerciali.

La domanda di fondo riguarda l’impatto complessivo dell’opera su questa parte della città. Quanto sarà sostenibile una convivenza prolungata con i cantieri? Quali misure di mitigazione sono previste per ridurre i disagi? E soprattutto: i tempi annunciati saranno rispettati o, come spesso accade nelle grandi opere, si assisterà a slittamenti e proroghe?

C’è poi un altro nodo tutt’altro che secondario, che attende ancora una risposta chiara: chi pagherà la manutenzione del tunnel una volta terminato? E a quanto ammonteranno i costi di gestione di un’infrastruttura così complessa nel lungo periodo? Un tema che riguarda direttamente le casse pubbliche e, in ultima analisi, i cittadini.

La puntata di Terrazza Colombo si preannuncia dunque come un momento di confronto importante per fare chiarezza, rispondere alle domande aperte e capire quale futuro attenda davvero questa infrastruttura e la città che la ospita.