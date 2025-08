Navi e autostrade, la prima domenica d'agosto è da bollino rosso per il traffico

Le code agli imbarchi a Genova, immagine d'archivio

Sette navi in arrivo e sette in partenza dal porto di Genova, con oltre 50mila passeggeri di passaggio dalla città solo per la giornata di domenica, 115mila in tutto nel primo weekend d'agosto: quello del grande esodo di vacanzieri. Sotto la lente il traffico intorno al nodo genovese di San Benigno per l'alto numero di auto concentrate in determinate fasce orarie - il primo mattino e il tardo pomeriggio - che gravitano intorno all'ingresso ai varchi portuali, alla Sopraelevata e l'autostrada.

Sardegna, Sicilia e Corsica: le navi in partenza e in arrivo

Il porto di Genova per far fronte al notevole afflusso di mezzi ha aperto i suoi varchi 24 ore su 24. Anche perché in questa domenica, come già è accaduto ieri, le navi in arrivo sono sette: la prima alle 650 da Porto Torres, l'ultima da Bastia, Corsica, alle 2015. La prima partenza dal porto di Genova invece in questa domenica è alle 845, direzione Corsica, ma è anche l'unica del mattino, perché le altre sei partono tutte verso sera: tra le 19 e le 2130 verso Olbia, Porto Torres e Palermo. E se per tutti i fine settimana di luglio la media è stata quella di circa 40mila passeggeri, solo in questo fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 agosto sono stati invece 115mila.

Prevista anche una nave da crociera, arrivata al mattino da Marsiglia e diretta a Civitavecchia che porta oltre 5mila passeggeri in transito.

Bollino rosso in autostrada

Domenica 3 agosto sulle autostrade le previsioni del traffico danno bollino rosso alla mattina verso le mete turistiche, mentre al pomeriggio bollino arancione e bollino verde la sera. Per i rientri invece, si prevede bollino arancione alla mattina e una situazione da bollino rosso con traffico più intenso per il pomeriggio. Lunedì 4 agosto è previsto bollino giallo solo la mattina, mentre il resto della giornata sarà tranquillo (bollino verde). Anche per Anas la giornata di domenica è contraddistinta dal bollino rosso per la strade statali, con il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 7.00 alle 22.00.

Il piano cantieri

E da questo primo agosto i cantieri più impattanti presenti sulla rete autostradale ligure si fermano fino al 29 settembre, dopo il Salone Nautico (18-23 settembre). È quanto concordato in sede di tavolo tecnico tra Regione Liguria e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i concessionari autostradali, i referenti di Anci Liguria, della Città Metropolitana di Genova e di Anas.



Tratte Concessioni del Tirreno - In particolare, sulle tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sia sulla A10 sia sulla A12 già da venerdì 25 luglio sino alle prime settimane non sarà presente alcun cantiere per lavori durante le ore diurne. Per quanto riguarda la A6 Torino-Savona di competenza di Autostrada dei Fiori, fino al dalle 14 di ogni venerdì alle ore 12 di ogni saranno sempre percorribili due corsie in direzione mare, mentre in direzione Torino restano sempre garantite due corsie dalle 12 di ogni alle 12 di ogni lunedì.



Tratte Autostrade per l'Italia - Per le tratte Aspi, l’unica eccezione, cui è stato dedicato un focus specifico con i sindaci della Valle Scrivia, è costituita dallo svincolo di Busalla con l'avvio della fase zero dell’intervento strutturale che dall’autunno riguarderà le gallerie Giovi e Campora: dall’11 agosto ai primi giorni verrà attivato un restringimento di carreggiata in direzione sud con la chiusura della rampa di uscita per chi proviene da Milano. Aspi garantirà un presidio aggiuntivo, soprattutto nei giorni previsti di maggior traffico con il soccorso meccanico in loco e la garanzia di due corsie sulla parallela tratta della A26 da Masone verso Voltri sulla quale sarà indirizzato il traffico. La concessionaria ha spiegato che il periodo è stato scelto in quanto storicamente si tratta delle settimane meno trafficate in direzione sud, essendo l’esodo già avvenuto e il controesodo previsto in direzione nord. Superato definitivamente il tema legato alla fase autunnale dei lavori: il casello di Busalla rimarrà sempre aperto in entrata e uscita in entrambe le direzioni. Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi all'inizio per valutare il piano autunnale di ripresa dei cantieri.

