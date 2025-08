Porti di Genova-Savona-Vado, aumentano passeggeri e traffico container

× Il tuo browser è obsoleto.

Nel mese di giugno 2025 il sistema portuale di Genova e Savona-Vado ha registrato una sostanziale stabilità nelle movimentazioni, con un totale di 5.519.834 tonnellate, in lieve crescita dello 0,3% rispetto a giugno 2024. Lo rende noto Ports of Genoa.

Tra i comparti che hanno contribuito positivamente a questo risultato spiccano i container, che hanno registrato un aumento del 2,5%, le rinfuse solide, in crescita dell'81,8%, e le altre rinfuse liquide (escluse quelle petrolifere ed energetiche), che hanno segnato un incremento del 5,5%. Anche il traffico legato alla funzione industriale ha mostrato segnali incoraggianti, con un aumento del 34,7% nei volumi di coil rispetto allo stesso mese del 2024. Nel mese di giugno sono stati movimentati 255.624 teu, con un incremento del 19,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, trainato principalmente dalla movimentazione di container in trasbordo. Complessivamente, su base semestrale, i porti del sistema hanno movimentato 32.241.311 tonnellate, con una leggera contrazione dello 0,8% rispetto al primo semestre del 2024.

A incidere negativamente su questo risultato, come confermato dalle rilevazioni del mese di giugno, sono stati principalmente il calo delle movimentazioni di prodotti petroliferi ed energetici (-7,6%) e la contrazione del traffico convenzionale (-5,9%), in particolare nel segmento dei trailer e dei veicoli commerciali, che ha registrato una riduzione del 7,3%. Nel mese di giugno, il traffico passeggeri complessivo ha messo a segno una crescita del +2,5%. Nel dettaglio, il comparto crociere ha mostrato una sostanziale stabilità con 238.678 passeggeri, mentre la lettura del semestre ha registrato un aumento del +5,5% ( 1.050.688 passeggeri). In crescita anche i traghetti che hanno mostrato un buon andamento, con 364.123 passeggeri, e un aumento del +4,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mantenendosi così stabili sul dato semestrale.

