Paroli pronto a definire il Comitato Portuale: passo decisivo nella governance di Genova e Savona

Il 25 luglio Matteo Paroli è stato ufficialmente nominato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona, Vado Ligure e Prà), con decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini. Si tratta del primo porto d’Italia ad avere un nuovo presidente dopo il periodo, non ancora finito, dei commissariamenti.

Comitato di gestione: novità attese questa settimana

Paroli sin dall'inizio si era espresso in modo chiaro: la formazione del nuovo comitato di gestione sarebbe dovuta avvenire rapidamente e questa sarà la settimana decisiva. I nomi dei rappresentanti degli enti locali erano già stati indicati: Simona Coppola per Genova, Mattia Minuto per Savona e un rappresentante per la Regione Giorgio Carozzi. Poi partirà la convocazione del board mentre a settembre la nomina, importante, del segretario generale.

Implicazioni politiche ed economiche

L’assetto del comitato di gestione è essenziale per avviare processi decisionali importanti su concessioni, pianificazione infrastrutturale e gestione del personale. La sua costituzione segnerà la transizione dalla fase commissariale a quella ordinaria, consentendo una governance stabile e durevole.

Il presidente della sezione terminalisti di Confindustria, Beppe Costa, ha auspicato che Paroli resti alla guida per due mandati (otto anni) per avere tempo sufficiente a operare cambiamenti strutturali . L’auspicio è quello di dotare il porto di un piano regolatore aggiornato e di riordinare la materia delle concessioni, comprese quelle di terminal come Spinelli, in un contesto normativo rinnovato .

L’agenda di Paroli è molto chiara e prevede l’Insediamento del comitato portuale, la gestione dei dossier urgenti: (concessioni, concessioni terminalisti, rinnovo dei mandati provvisori) e il Piano regolatore con nuove infrastrutture, a partire dalla diga e dalla modernizzazione logistica.

