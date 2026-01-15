Gregucci: "Sampdoria-Entella è un derby anche per noi"

Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria

"Dobbiamo cambiare la rotta, non il sistema di gioco. Dalla gara di andata con l'Entella è iniziata la nostra esperienza professionale. Da lì qualcosa è cambiato come punti. Ma non basta. Ci aspetta una gara difficile, intensa. Un derby per loro e anche per noi. Il livello di gioco? Penso che nessun allenatore possa essere soddisfatto. Si deve fare meglio. Una Samp presuntuosa? No ma bisogna migliorare gli atteggiamenti, soprattutto fuori casa. Palma e Viti subito in campo? Valutazioni per lo staff, di mercato però parleranno i direttori il 2 febbraio. Ghidotti? Non deve patire, ha la nostra stima". Così Angelo Gregucci - allenatore della Sampdoria insieme a Salvatore Foti - alla vigilia della sfida di domani a Marassi (ore 20,30) con l'Entella.

Scontro salvezza

La partita di domani con l'Entella. "L'Entella è un avversario intenso, che combatte in ogni angolo del campo. Una squadra che noi abbiamo analizzato. L'ultima gara di Chiavari è stata l'inizio della nostra esperienza professionale. Da lì qualcosa è cambiato sotto il profilo dei punti, a livello aritmetico. Ma non basta. Ci aspetta una partita molto intensa. Derby per loro, anche per noi. Giochiamo davanti al nostro pubblico, non vediamo l'ora di giocare di fronte al nostro pubblico. E' una partita importante per il nostro futuro" dice Gregucci.

Valutate un possibile cambio di modulo? "Col rispetto che noi abbiamo per la critica, siamo in linea, io, il mio staff, la società e i direttori. Unica cosa che dobbiamo cambiare è la rotta, non il sistema di gioco".

La sconfitta di Avellino. "Nei numeri di analisi la partita è stata decorosa, buona. Suffragata dai numeri alla mano. Che non determinano però il risultato. Vorrei sempre tirare in porta 22 volte contro 7, si vede che abbiamo sbagliato qualcosa nel particolare. La differenza le hanno fatte le scelte negli ultimi metri. Se la logica non fa a cazzotti con la ragione, vorrei sempre avere questi numeri".

I nuovi innesti in difesa

Palma arrivato ieri in difesa, oggi si attende Viti: potranno già essere utilizzati domani? "E' un momento di fermento, il mese di gennaio. Ma per quanto riguarda le scelte, saranno valutazioni che faremo sempre io e il mio staff. Sul mercato, i direttori ne parleranno il 2 di febbraio".

Ghidotti o Martinelli in porta

Ghidotti in difficoltà dopo la gara di Avellino, Martinelli che scalpita come alternativa in porta. "Noi abbiamo preso solo giocatori per la qualità. Nel rispetto dei ruoli, parleranno i direttori alla fine. Abbiamo un portiere nuovo, faremo delle scelte. Faremo sempre le scelte per fare gli interessi della Sampdoria". Ghidotti non deve patire. Sa che ha la stima incondizionata di chi lavora qui con lui" le parole di Gregucci.

Cosa funziona e cosa no

Siete soddisfatti - da allenatori - del livello di gioco di questa Sampdoria? "Penso che nessun allenatore sia soddisfatto, penso che si possa e si debba sempre fare meglio. Lavoriamo per migliorare".

Una Sampdoria che ad Avellino è sembrata un po' presuntuosa? "No. Io penso che non ci sia presunzione. Penso che questo gruppo sia consapevole di quello che sta vivendo. Li vedo lavorare tutti i giorni con grandissima professionalità. L'atteggiamento si può migliorare, certi comportamenti si possono migliorare. Questo non è mai venuto a mancare" le parole di Gregucci.

Il solito giorno della marmotta per la Sampdoria: perché questo mal di trasferta? "Parlavo di dover giocare una partita importante nelle mura amiche, negli atteggiamenti corretti o non corretti è evidente che fuori dalle mura amiche quegli atteggiamenti dobbiamo migliorarli. Dobbiamo migliorarli lontano da Marassi. Però ora bisogna pensare all'Entella".

Dall'Entella all'Entella: quella sconfitta a Chiavari portò al precedente cambio in panchina. Ora anche voi sentite un po' meno vento favorevole o no? "Da quella partita qualcosa aritmeticamente è cambiato. Non basta però. Dobbiamo fare di più e meglio. La consapevolezza nostra è sempre cercare il meglio" risponde Gregucci.

Brunori, Esposito e le nuove soluzioni

L'impiego di Brunori al fianco di Coda in attacco. "Brunori è una punta, Coda è una punta, Pafundi è una punta, Cuni è una punta. Hanno caratteristiche diverse ma sono tutti stoccatori, finalizzatori degli ultimi metri".

Abildgaard confermato in difesa? "Le valutazioni nello staff tecnico, devo ritornare al sistema di gioco: non si parla di un giocatore quattro metri davanti o dietro. Noi cerchiamo nel riconoscimento di un giocatore di quando ha la palla e quando non ce l'ha. Non è un giocatore avanti o indietro che ci fa fare la differenza. Non mettiamo al primo posto il sistema di gioco ma la Sampdoria".

Esposito pronto per giocare dall'inizio? "Sono valutati tutti per fare prestazioni. Questo campionato ci ha insegnato che a volte è chi entra dalla panchina che decide la partita. Stiamo cercando di prendere giocatori che hanno caratteristiche diverse dagli altri".

Come valutate il momento di Cherubini? "Noi chiediamo di più a tutti. Non solo a Cherubini. Quando dico che bisogna invertire la rotta e non il sistema di gioco io intendo questo. Quello che vale per Cherubini vale anche per tutti gli altri".