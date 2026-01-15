"Finalmente è finita". La mamma di Nada rompe il silenzio a Primocanale dopo la sentenza

× Il tuo browser è obsoleto.

Silvana Smaniotto la mamma di Nada Cella dopo la sentenza

Dopo la sentenza della Corte d’Assise di Genova, che ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni per l’omicidio e Marco Soracco a 2 anni per favoreggiamento nel delitto di Nada Cella (Chiavari, 6 maggio 1996), Silvana Smaniotto – la madre di Nada – si è affacciata dal portone di casa. Davanti al giornalista di Primocanale Michele Varì, che l’aspettava fuori, ha pronunciato con un filo di voce due parole cariche di trent’anni di dolore: "Finalmente è finita" . Quelle poche sillabe hanno rotto un silenzio lunghissimo. Poco prima, all’indomani della lettura del dispositivo in aula, Silvana aveva confidato: "Ora so chi ha ucciso Nada". Quasi tre decenni di attesa, di piste abbandonate e di speranze tradite si sono conclusi – almeno in primo grado – con due condanne pesanti: una per la presunta esecutrice materiale, l’altra per chi avrebbe coperto il delitto.

Un cold case risolto grazie agli indizi