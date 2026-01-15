"Finalmente è finita". La mamma di Nada rompe il silenzio a Primocanale dopo la sentenza

Dopo la sentenza della Corte d’Assise di Genova, che ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni per l’omicidio e Marco Soracco a 2 anni per favoreggiamento nel delitto di Nada Cella (Chiavari, 6 maggio 1996), Silvana Smaniotto – la madre di Nada – si è affacciata dal portone di casa. Davanti al giornalista di Primocanale Michele Varì, che l’aspettava fuori, ha pronunciato con un filo di voce due parole cariche di trent’anni di dolore: "Finalmente è finita". Quelle poche sillabe hanno rotto un silenzio lunghissimo. Poco prima, all’indomani della lettura del dispositivo in aula, Silvana aveva confidato: "Ora so chi ha ucciso Nada". Quasi tre decenni di attesa, di piste abbandonate e di speranze tradite si sono conclusi – almeno in primo grado – con due condanne pesanti: una per la presunta esecutrice materiale, l’altra per chi avrebbe coperto il delitto.
Un cold case risolto grazie agli indizi
La vera lezione di questo caso, però, va oltre i numeri della pena. In un’epoca in cui tendiamo a credere che solo un DNA schiacciante o un video inequivocabile possano dare certezza, qui la giustizia si è costruita su altro: la coerenza logica, il paziente intreccio di decine di indizi apparentemente deboli. Un bottone trovato sulla scena, una telefonata sospetta, un testimone con la vista limitata, un uomo spaventato che mente sotto pressione, presi uno per uno, potrebbero sembrare fragili, persino insignificanti. Ma quando tutti, senza eccezioni, puntano nella stessa direzione – e non esiste un solo elemento che tiri dall’altra parte – allora la somma di tante piccole debolezze diventa una prova granitica. È quella che in aula si chiama "certezza oltre ogni ragionevole dubbio". Un mosaico imperfetto, ma alla fine irrefutabile. E per Silvana, quel "finalmente" sussurrato è forse il primo vero respiro dopo trent’anni.
IL COMMENTO
Nada Cella e quelle domande senza risposte al Pm Gebbia
100 anni di Grande Genova 1926-2026