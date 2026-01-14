Sampdoria, è arrivato Viti a Genova. E Palma si allena a Bogliasco

Matteo Palma (2008) neo blucerchiato

Matteo Palma - 17 anni, appena arrivato in prestito secco dall'Udinese - si è già allenato oggi a Bogliasco per la prima volta coi suoi nuovi compagni della Sampdoria. In serata a Genova è arrivato anche Mattia Viti, 23 anni, altro rinforzo difensivo per i blucerchiati (ex Fiorentina, in prestito dal Nizza) che da domani si unirà alla squadra del tandem Foti-Gregucci al Mugnaini, alla vigilia della sfida con l'Entella di venerdì a Marassi. Con ogni probabilità anche Viti sarà disponibile per la gara coi chiavaresi. Doppio innesto last minute in queste ore, in difesa, per la Sampdoria sul mercato di gennaio: una sessione molto movimentata per il club che già si era assicurato Brunori, Salvatore Esposito, Begic e Martinelli nei giorni scorsi. Ora la palla passa al campo: serve un cambio di passo deciso per uscire dalla zona pericolo del campionato.

I movimenti in uscita

Non si ferma neppure il mercato in uscita. Definito il passaggio di Victor Narro al Real Murcia (Serie C spagnola), ora si attendono le probabili partenze di Cuni e Benedetti per cui è in lizza il Bari, su Riccio resta in prima fila l'Avellino. La Salernitana ha sondato il terreno per Massimo Coda - 37enne bomber "all time" della Serie B - ma la partenza dell'attaccante da Genova è da escludere.