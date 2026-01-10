Sampdoria, anno nuovo e vita vecchia: perde 2-1 ad Avellino

Lo stadio Partenio di Avellino

Anno nuovo, vita vecchia per la Sampdoria. Nel giorno degli esordi in blucerchiato dei neo innesti di mercato Brunori e Salvatore Esposito (il primo dall'inizio, il secondo dopo l'intervallo) i blucerchiati perdono 2-1 ad Avellino e tornano in piena zona retrocessione nel campionato di Serie B.

Una partita giocata per lunghi tratti con un atteggiamento troppo molle dalla squadra guidata dal tandem Gregucci-Foti e decisa da clamorose incertezze: nella prima frazione il tiro dalla distanza di Martin Palumbo che coglie impreparato Ghidotti tra i pali (ma anche Ferrari in copertura, male nel complesso tutta la fase difensiva della Samp), in avvio di ripresa il 2-0 dell'ex Gennaro Tutino - al suo primo gol in assoluto con la maglia dei campani - approfittando di una clamorsa papera in uscita dello stesso Ghidotti.

Nel finale un po' di reazione della Samp e il gol su rigore del 2-1 firmato da Massimo Coda: penalty guadagnato da Cherubini che subisce fallo in area da Sala (episodio peraltro contestato dai padroni di casa, contatto al limite dell'area rivisto a lungo al video dall'arbitro Crezzini che ha comunque confermato la decisione di campo). Altro episodio dubbio a fine primo tempo: un fallo di reazione dell'avellinese Fontanarosa che colpisce con un calcio a gioco fermo il sampdoriano Brunori e se la cava con l'ammonizione tra le proteste dei blucerchiati. Nel complesso però un pomeriggio deludente per la Sampdoria, che ancora una volta non ha dimostrato l'atteggiamento giusto, nell'arco dell'intera partita, per una partita da lotta nel campionato di Serie B. E allora anno nuovo, vita vecchia.

La partita

AVELLINO-SAMPDORIA 2-1

MARCATORI

pt 31' Palumbo; st 6' Tutino; st 40' Coda (rig.)

AVELLINO (3-5-2)

Daffara; Fontanarosa (14' st Enrici), Simic, Castellotti; Missori, Palumbo, Palmiero (42' st Armellino), Besaggio (20' st Sounas), Sala; Biasci (14' st Patierno), Tutino (20' st Favilli). A disp. Iannarilli, Russo, D'Andrea, Reale, Lescano, Milani. All. Biancolino.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (14' st Giordano); Depaoli (31' st Ioannou), Conti (1' st Esposito), Henderson, Barak (14' st Pafundi), Cherubini; Brunori (31' st Begic), Coda. A disp. Coucke, Ravaglia, Martinelli, Cuni, Bellemo, Vulikic, Benedetti, Esposito. All. Gregucci-Foti (Foti squalificato).

ARBITRO

Crezzini di Siena. Assistenti: Politi di Lecce e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Gavini di Aprilia. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Prenna di Molfetta.

NOTE

Ammoniti Conti, Barak per gioco falloso, Fontanarosa per comportamento non regolamentare,Ioannou per proteste. Angoli 4-2 per l'Avellino. Recupero: pt 2', st 8'.

Il primo tempo

9' Occasione Avellino: tiro da fuori area di Palumbo deviato in corner da Ferrari.

19' Contropiede potenzialmente pericoloso per la Sampdoria, bella sgambata di Cherubini che però si intestardisce nel tiro e spreca tutto.

22' Ammonito Conti nella Sampdoria per un fallo su Besaggio a centrocampo. Proteste da parte del giocatore blucerchiato che prima prende la palla e poi il piede - in scivolata - dell'avversario.

31' AVELLINO IN VANTAGGIO. Gran bel gol da fuori area di Martin Palumbo che - dopo un'improvvisa ripartenza dell'Avellino - sorprende Ghidotti da fuori area. Ma è tutta la fase difensiva della Sampdoria che non convince. E così, dopo un avvio tutto sommato equilibrato, l'Avellino va sull'1-0.

37' Occasione Samp sugli sviluppi dui un'incertezza difensiva dell'Avellino: Brunori è impreciso, tiro sopra la traversa.

43' Ammonito Fontanarosa che - da terra - commette fallo di reazione su Brunori: un calcetto che gli vale un cartellino giallo.

45' Occasione Sampdoria: tiro di Coda respinto da Daffara.

47' Il primo tempo si chiude con l'Avellino avanti 1-0.

Il secondo tempo

1' Nella Sampdoria esordio di Salvatore Esposito: l'ex Spezia entra al posto di Conti.

6' RADDOPPIO AVELLINO. Cross di Biasci in area, uscita totalmente sbagliata da Ghidotti e gol di testa - nel rimpallo - dell'ex blucerchiato Gennaro Tutino (fino a questo momento impalpabile) per il 2-0 dell'Avellino. La Sampdoria è sott'acqua. Errori da matita rossa, malissimo il portiere Ghidotti (anche lui ex della partita).

8' Ammonito Barak tra i doriani.

12' Tiro di Cherubini respinto in angolo. La Samp prova a reagire.

14' Nella Samp dentro Pafundi per Barak e Giordano per Ferrari. Nell'Avellino dentro Patierno per Biasci (tra i migliori in campo, tanti applausi del Partenio), spazio a Enrici al posto di Fontanarosa già ammonito.

20' Nell'Avellino dentro Favilli per Tutino, spazio a Sounas al posto di Besaggio.

28' Ci prova Pafundi da fuori area: palla bloccata senza patemi da Daffara.

31' Nella Samp fuori Brunori, dentro Begic. Spazio a Ioannou al posto di Depaoli.

32' Subito ammonito Ioannou nella Sampdoria per proteste.

35' Rigore per la Sampdoria: Sala sgambetta Cherubini al limite dell'area.

39' Dopo lunga revisione al Var (richiamato al video da Aureliano) l'arbitro Crezzini conferma il rigore er la Sampdoria.

40' GOL DELLA SAMPDORIA. Dal dischetto Massimo Coda non sbaglia. La Sampdoria accorcia le distanze.

45' Concessi 8 minuti di recupero.

46' Contropiede Avellino, parata di Ghidotti su Patierno.

54' Ci prova Esposito da fuori area. Tiro sopra la traversa.

54' Dopo nove minuti di recupero, finale al Partenio: Avellino batte Sampdoria 2-1.

Tra campo e mercato

Mercato: inizialmente in panchina oggi ad Avellino i giocatori che potrebbero essere ceduti a breve. Bellemo piace allo Spezia, per Benedetti c'è la Reggiana, su Cuni l'interesse del Bari. Su Riccio, comunque indisponibile (al pari di Ricci e Venuti), resta viva la pista Avellino. In entrata molti nomi caldi per la Sampdoria, da Mattia Viti del Nizza (di rientro dal prestito a Firenze) fino a Odenthal (Sassuolo) e Marchizza (Frosinone). Piace anche Franco Carboni dell'Inter, oggi all'Empoli in prestito: in questa fase i blucerchiati sono a caccia soprattutto di rinforzi difensivi.