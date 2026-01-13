Sport

Sampdoria, in chiusura Viti e Palma. E si lavora a Kouamè

Doppia novità in difesa sul mercato dei blucerchiati, che stanno trattando anche per l'attaccante della Fiorentina
di Marco Bisacchi
Un ragazzo in magliettaMattia Viti pronto al trasferimento alla Sampdoria

Resta caldo il mercato in entrata per la Sampdoria. In via di definizione gli arrivi in prestito di Mattia Viti e Mattia Palma che - tra domani e giovedì - saranno a Genova. Corsa contro il tempo per chiudere il tesseramento di entrambi già per la gara di venerdì a Marassi con l'Entella (ore 20,30) ma il club blucerchiato in mano l'intesa per la doppia operazione. Mattia Viti - 23 anni - arriva dal Nizza dopo una prima parte di stagione in prestito alla Fiorentina. Palma è un giovanissimo, classe 2008, che arriva in prestito secco dall'Udinese dove ha già esordito in Serie A in questa stagione. Definito ufficialmente nelle ultime ore anche l'arrivo di Fabio Badarau, difensore classe 2008 prelevato in prestito dalla Juventus: sarà un rinforzo per la Primavera doriana. 

Il fronte Kouamè è caldo

Prosegue sul fronte delle possibili entrate anche la trattativa - che sarebbe a buon punto - per arrivare a Kouamè, attaccante 28enne in uscita dalla Fiorentina. Il giocatore, reduce da un lungo stop per infortunio, è a caccia di minutaggio. Si profilano insomma novità a stretto giro di posta per la Sampdoria sul mercato dopo i tesseramenti già definiti di Salvatore Esposito, Brunori e Begic (i tre hanno esordito sabato scorso ad Avellino) nonché di Martinelli in porta, ma ora si attendono molte mosse in uscita. Dopo la partenza di Pedrola verso il Las Palmas e di Victor Narro al Real Murcia, hanno le valigie pronte Bellemo direzione Spezia e Cuni direzione Bari. 

