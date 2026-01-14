Sampdoria, ufficiale Palma. Ai dettagli Viti

Matteo Pama

E' ufficiale l'ingaggio di Matteo Palma alla Sampdoria: il difensore classe 2008 arriva ai blucerchiati in prestito secco fino a giugno, dall'Udinese. Nel club friulano vanta già 7 presenze in Serie A nonostante la giovane età (17 anni, sarà maggiorenne tra un paio di mesi): un profilo di prospettiva ma che può avere presente nell'attuale campionato di Serie B coi blucerchiati, andando a guadagnarsi maggiore minutaggio. Palma sarà disponibile già per la gara di venerdì con l'Entella a Marassi. Una curiosità: Palma è italo tedesco, è nato a Berlino da padre italiano e madre tedesca. Da giovanissimo ha iniziato a giocare nell'Academy dell'Hertha Berlino. Ha militato nelle nazionali giovanili sia della Germania sia dell'Italia.

E adesso Viti

Corsa contro il tempo anche per chiudere il tesseramento dell'altro rinforzo difensivo atteso in queste ore, ovvero Mattia Viti, 23enne del Nizza che in questa prima parte di stagione era in prestito alla Fiorentina. In questo caso si tratta di un profilo di maggiore esperienza: l'anno scorso per Viti 30 presenze nell'Empoli in Serie A. Viti si trasferirà alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Resta caldo in entrata anche il fronte Kouamè, attaccante in uscita dalla Fiorentina.