Rapallo rialza il sipario: trentotto spettacoli per inaugurare il nuovo teatro delle Clarisse

Giovedì 15 gennaio, alle 21, il nuovo Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo riapre ufficialmente con lo Janoska Ensemble: musicisti slovacchi che rivoltano Bach, Brahms, Beethoven e Bartók in versioni jazzistiche moderne e travolgenti. È l'inaugurazione perfetta per una stagione da trentotto appuntamenti fino a maggio 2026, affidata dal Comune al maestro Giuseppe Acquaviva, direttore del Teatro Sociale di Camogli.

"Restituiamo alla città un luogo di cultura e aggregazione fondamentale", annuncia entusiasta il sindaco Elisabetta Ricci. "Grazie ad Acquaviva, abbiamo un cartellone ricco che va dalla classica al jazz, dalla prosa ai grandi della canzone italiana. È il nostro modo di celebrare l'identità rapallese attraverso l'arte".

La musica al centro: stelle della classica, jazz e omaggi italiani

Si parte con nomi di peso: Dado Moroni al piano (23 gennaio), la versatile Miriam Prandi al violoncello e pianoforte (25 gennaio), il trio del leggendario batterista Steve Gadd (15 marzo), Andrea Bacchetti (14 maggio) e l'Orchestra del Teatro Carlo Felice in tre date imperdibili (29 gennaio, 26 febbraio, 30 aprile).

Non mancano tributi alle icone della canzone italiana: Mina con i Sonic Factory (19 febbraio), Lucio Dalla da Valentino Aquilano (5 marzo), Pino Daniele con Peppe Quintale (12 marzo), Dire Straits Reload (19 marzo) e Fabrizio De André interpretato da Nené Ingiulla (9 aprile). Da febbraio, ogni domenica mattina esplode il ciclo di musica da camera con brunch: spiccano le Sonate per violino e pianoforte di Beethoven dal duo Pier Domenico Sommati e Guido Bottaro (in quattro tappe: 1° febbraio, 1° marzo, 22 marzo, 10 maggio), "Note da Oscar Experience" degli Evolution Classical Duo (22 febbraio), musica e poesia con il violoncellista della Scala Simone Groppo (26 aprile) e la chiusura con un omaggio a Fred Astaire, tra la voce di Mila Ogliastro e il piano jazz di Andrea Pozza (31 maggio).

Prosa d'autore e una prima assoluta

Il sipario sulla prosa si alza domenica 1° febbraio alle 21 con "Tu, Dio", spettacolo inedito tratto dalle "Confessioni" di Sant'Agostino. Testo di Margherita Rubino, interpretato dal regista di fama mondiale Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova.

Poi, un carnet di comicità: Enzo Paci (12 febbraio), Paolo Rossi (28 febbraio), Gioele Dix (27 marzo), Lella Costa (23 aprile), Elisabetta Pozzi (9 maggio) e Giulia Musso (22 maggio). Una stagione che unisce generazioni e sapori, pronta a riempire Rapallo di emozioni.