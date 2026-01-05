Genoa, idea per la difesa: dal Paok Salonicco può tornare Vogliacco

Dalla Grecia rimbalza un’idea per la difesa di un Genoa in difficoltà: il ritorno di Alessandro Vogliacco. Sotto contratto col Grifone fino al giugno del 2027, il difensore, fin qui 65 presenze e 2 gol con la maglia rossoblù, punto fermo della squadra di Gilardino fin dai tempi della serie B, esempio di attaccamento ai colori e sempre ben visto dalla tifoseria, con l’arrivo di Vieira finì ai margini del progetto tecnico.

Dal Parma all’esperienza greca

Di qui, nello scorso mercato invernale, la cessione in prestito al Parma fino alla fine della stagione, culminata con una salvezza vissuta da protagonista nel club ducale. Stessa sorte in estate, stavolta con destinazione Paok Salonicco, dopo aver vissuto col Genoa il ritiro di Moena.

In Grecia Alessandro sta respirando un’esperienza senz’altro formativa e stuzzicante, anche se sta trovando poco spazio. In campionato, dove il Paok è terzo in classifica a due soli punti dal capolista Aek, il difensore barese ha fin qui collezionato solo tre presenze, così come in Europa League, dove tra l’altro si è tolto la soddisfazione di realizzare un gol nel 3-3 contro il Ludogorets.

Il richiamo del cuore e gli indizi social

La complicata situazione di un Grifone che Vogliacco ha sempre nel cuore, unita al fatto dello scarso spazio in Grecia, sta aumentando le possibilità di un suo rientro in Italia. Ritorno che sembrerebbe suggerito da alcuni indizi social sul profilo del giocatore, pubblicati nelle ultime settimane. Ritorno che potrebbe maturare soltanto con il convergere delle volontà dei due club e di Vogliacco. I margini per parlarne allo stesso tavolo sembrano esserci.