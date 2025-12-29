Cronaca

Incendio in via Merano, fumo sopra le case: intervento dei vigili del fuoco

di a.p.

Intervento dei vigili del fuoco in via Merano a Genova. Nel primo pomeriggio è scoppiato un incendio. Immediato sul posto l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Una colonna di fumo si è sollevata ed è rimasta ben visibile nella zona circostante. Dalle prima informazioni a prendere fuoco potrebbe essere stato un capannone. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

(notizia in aggiornamento)

