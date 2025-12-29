Roma-Genoa e le panchine incrociate: Gasperini sfida De Rossi. Live dalle 20.45

Gasperini che sfida il Genoa, soprattutto De Rossi che affronta la Roma: è la notte delle panchine incrociate in un Olimpico giallorosso finora tabù per un Grifone che stavolta potrà contare su un DDR in più.

Al di là delle suggestioni e delle emozioni personali, questo Roma-Genoa ultima partita dell’anno solare vale tantissimo per tutti. Per i padroni di casa, battuti tre volte nelle ultime cinque partite, concentrati a rimanere nei quartieri alti della graduatoria, forti della miglior difesa del campionato ma con una fase offensiva che sta incidendo al minimo.

Per i rossoblù alle prese con una posizione di classifica che definire traballante è il minimo: il doppio stop consecutivo al Ferraris contro Inter e Atalanta ha stoppato una risalita che comunque, da Reggio Emilia a Udine (11 punti in 5 partite), ha rimesso il Grifone pienamente in corsa dopo la disastrosa partenza (appena 3 punti nelle prime 9 gare).

Tante assenze su entrambe le sponde

Problemi di formazione per tutti. Gasperini, tra gli altri, dovrà rinunciare a due fari: Ndicka in difesa e Pellegrini nella fase avanzata. De Rossi è alle prese con l’emergenza portieri: a Roma non potranno esserci lo squalificato Leali e neppure l’infortunato Siegrist. Così, ecco l’esordio dall’inizio di Sommariva, mentre in panchina ci sono i due portieri della Primavera Lysionok e Mihelsons.

Due ballottaggi, tra difesa e attacco

Recupero lampo per Thorsby, che comunque partirà dalla panchina. Ostigard torna pienamente disponibile e si giocherà il posto con Otoa e Marcandalli. In attacco, al fianco del confermatissimo Vitinha, fino all’ultimo ballottaggio tra Ekuban, convincente contro l’Atalanta e il vivace Colombo. Il resto è conferma in blocco dell’assetto che, al di là dei numeri, sta permettendo al Genoa di giocarsela più o meno alla pari con tutti. Big comprese. Chissà.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo

Indisponibili Roma: Dovbyk, Pellegrini, Bailey, El Aynaoui (Coppa d’Africa), Ndicka (Coppa d’Africa)

Indisponibili Genoa: Siegrist, Leali (squalificato), Messias, Cornet, Onana (Coppa d’Africa), Gronbaek

Arbitro Di Bello, assistenti Costanzo e Dei Giudici, quarto uomo Dionisi. Var Prontera, Avar Manganiello