Genoa-Inter, scontri tra tifosi davanti al Ferraris: il video

Poco prima delle 17 sono scoppiati scontri tra i tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio di Marassi. I tafferugli sono iniziati prima della partita, con lanci di fumogeni e incendi. Alcuni mezzi parcheggiati, un camioncino e una macchina, sono stati danneggiati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.